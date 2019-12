Live Twitch • Réveillon 2020 & Tournoi Golf It !

PPour la troisième année consécutive, que vous voyez seul ou accompagné, il existe un endroit où il fait bon passer une tête pour trinquer un p'tit coup. Au programme de ce réveillon sur Twitch : du blabla, des jeux, des Best-Of, un tournoi Golf It! (avec des cadeaux pour les premiers), encore du blabla, de la bonne humeur... Bref, un programme tranquille histoire de passer la nouvelle année au chaud. N'oubliez pas que vous pouvez aussi savourer le live directement sur Twitch et suivre la chaîne (via le bouton "♥ Suivre").

Début du live à 17h

Tournoi Golf It! à partir de 20h