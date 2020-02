L'année 2020 promet d'être intéressante sur le stockage pour les amateurs de performances et de nouveautés, avec l'arrivée de nombreuses améliorations comme les SSD à base de V-NAND sur 96 couches, la démocratisation des SSD NVMe en PCIe 4.0 ou le déploiement des disques durs HAMR. Et toutes ces petites innovations cumulées par ci par là font que les stratégies sur le stockage bougent, c'est pour cela que notre confrère Anandtech a réalisé un petit focus sur ce qui est prévu pour cette année et les suivantes chez l'un des piliers du stockage : Western Digital.

Tout d'abord sur les disques durs, le fabricant va entamer sa transition vers les systèmes dits energy-assisted recording - enregistrement assisté par énergie - qui ont pour but de passer les disques SMR vers les 20 To de stockage et plus. Le système actuel est nommé ePMR par Western Digital et permet de franchir une première étape vers les disques MAMR et HAMR, qui ont été désignés comme étant les futurs générations de disques magnétiques. Décidé à augmenter l'efficacité des disques pour les entreprises, d'autres travaux sont prévus aussi sur les têtes de lectures afin d'améliorer la bande passante et la réactivité des systèmes.

L'autre point important est l'évolution des mémoires V-NAND chez le fabricant, qui va commencer à produire ses nouvelles puces en BiCS5 sur 112 couches. Outre le fait que la densité augmentera un peu en passant de 96 à 112 couches - mais seulement de 16% - il s'agit surtout des améliorations de gravures planaires qui permettent une densité plus forte et une stabilité plus élevée. Cependant attention, Western Digital ne prévoit apparemment pas d'augmenter la quantité de production totale, donc il remplacera petit à petit les unités en BiCS4 dans l'année, ce qui n'aidera pas à faire baisser le tarif des disques SSD.

Du côté des différents marché, celui du consumer n'est pas très attirant, avec une orientation sur les jeux vidéos, qui obligent de plus en plus à avoir augmenter le stockage de nos machines. Cela veut dire que les disques de cette année sont principalement optimisés sur la taille plutôt que l'endurance ou les performances. De quoi créer la confusion avec ces disques sortis fin d'année dernière, puisque les WD Black sont réputés pour à l'inverse être performants et dédiés au système, comme les SSD WD Black SN750, et que le fabricant ne prévoit pas de changer son idée sur le sujet. Côté datacenter, l'objectif est de passer progressivement aux HDD SMR, permettant d'augmenter le volume disponible sur chaque disque. L'objectif est de réduire la taille des installations, leur consommation et le coût à l'achat. Mais la progression annoncée prendra des années avant d'être active.

Autre point pour les disques SMR ou les SSD, Western Digital met en place un système de gestion des données de sa propre conception. D'après le constructeur, cela permet de réduire les coûts de fabrication tout en maintenant des performances correctes, grâce à la réduction du Write Amplifcicatio net des besoins en mémoire vive pour le cache. Il faudra voir sur les premiers modèles du genre quels seront les impacts réels tout de même. (source : Anandtech)