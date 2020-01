Ils en avaient fait une première présentation technique sommaire en mars l'année dernière, voici que la BiCS5 commune de Western Digital et Kioxia (ex-Toshiba Memory Corp.) revient sur le devant de la scène en l'occasion d'une annonce officielle ! Anéfé, les deux partenaires ont pu annoncer le succès de la conception de leur dernière génération de NAND 3D. Il s'agit plus exactement de la 5e génération de NAND 3D BiCS, dont la production a ainsi commencé sous la forme de puces TLC 512 Gbit, en sachant qu'elle n'atteindra pas de "volumes commerciaux significatifs" avant le second semestre. Outre la puce TLC 512 Gbit, la BiCS5 sera en principe également déclinée en NAND TLC 1 Tbit et QLC 1,33 Tbit un peu plus tard.

Au lieu des 128 couches imaginées dans un premier temps, la BiCS5 se base en réalité sur une conception 112 couches (en pratique, certainement deux piles de 56 couches actives), soit seulement une augmentation d'environ 16 % du nombre de couches par rapport à la génération précédente BiCS4 96 couches, mais avec laquelle les deux compagnies vantent une augmentation de la densité de bit par wafer jusqu'à 40 %, en opposant par exemple la NAND TLC 512 Gbit 112L avec la TLC 256 Gb 96L. Une prouesse qui aurait été rendue possible notamment grâce à d'autres améliorations permettant de réduire les dimensions horizontales. Enfin, la densité du réseau de mémoire serait plus élevée de 20 %, tandis que la vitesse de l'interface aurait été augmentée de 50 %, de quoi imaginer des débits de 1,2 GT/s, à niveau avec la majorité des NAND concurrentes 96 couches.

Les premiers échantillons de BiCS5 seront distribués dès ce trimestre, mais il faudra donc attendre le second semestre pour une production en volume et certainement fin 2020 - au plus tôt - pour l'arrivée des premiers produits exploitant la dernière génération de NAND de WD / Kioxia. Il faut toutefois se souvenir que Western Digital planifiait pour une BiCS5 moins gourmande en dépense d'investissements que la transition 64 vers 96 couches afin d'inverser la tendance des mises à jour générationnelles toujours plus couteuses, ce qui sous-entend que la migration vers la NAND 112L pourrait être plus lente que la précédente et que la BiCS4 96L représentera encore un bon moment une part importante de la production de NAND.

