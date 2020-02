On l'avait noté le mois dernier, cela se confirme avec le prix au détail des puces de DDR3 et DDR4. Oui, après une période faste, particulièrement faste dirons-nous, les prix repartent à la hausse. Toutefois, ce n'est pas non plus la bérézina, on a encore des prix qui n'interdisent pas de s'offrir 32 gigots pour le prix de 16 il y a 6 mois de ça. Mais si vous hésitiez encore, il va falloir passer à l'acte sous peine de remplumer des acteurs et de vider vos comptes. Regardons le menu de février 2020 de plus près :

C'est surtout la DDR3 qui rebondit, la courbe de la DDR4 ayant tendance à s'horizontaliser, la hausse reste très modérée et donc pas trop perceptible encore même si les tarifs sont à l'évidence en hausse. On vous propose régulièrement des prix compétitifs dans nos bons plans, et ils le sont vraiment. Il faut quand même rester mesurés, avant de toper des prix de débilos comme on a pu en souffrir en janvier 2018, il peut se passer bien des choses. Dans la mesure où vous voulez vous monter une config, il vaut mieux ne pas trop attendre, car ça faisait des mois et des mois que nous n'avions pas enchainé deux mois consécutifs d'augmentation. Et ça peut vriller vite ce marché, aussi volatil que ses puces !