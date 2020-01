En voilà un titre qui fait peur et une résolution bien moche, mais 2020 ne s'annoncerait pas tout rose non plus pour les tarifs de la DRAM. Alors que 2017 et 2018 ont été marqués par des baisses répétées du cours de la NAND relativement conformément aux prévisions régulières des divers analystes, une tendance qui s'est également largement confirmée en 2019 d'après la dernière analyse de TrendForce, mais voilà que le refrain changerait totalement pour la nouvelle année Vin-Vin !

C'est Digitimes qui le dit en citant ses sources proches des fabricants de puces (SK Hynix, Samsung ou peut-être aussi Micron), les prix de la NAND devraient grimper jusqu'à 40 % au fil de l'année entière... Si le complot la nouvelle prédiction se réalise, elle aurait aussi logiquement pour conséquence une hausse des prix des produits à base de NAND en magasin, tels que les SSD. Un peu comme pour donner son premier coup de pouce de l'année, Samsung a souffert d'une mini coupure de courant le 31 décembre dans l'une de ses usines manufacturant DRAM et NAND, un incident qui pourrait déjà contribuer à diriger les prix dans la "bonne" direction.

D'une autre côté, rappelons que les fabricants coréens doivent également compter avec de strictes restrictions sur les importations de matières premières vitales depuis le Japon, des mesures imposées par ce dernier; l'une a été relaxée très récemment, mais d'autres restent encore en place.

Bien sûr, le rapport entre l'offre et la demande jouera aussi son rôle habituel dans la fixation des prix. D'aucuns diront que ces prédictions pourront justement servir de prétexte au cartel de la NAND qui se ferait certainement un plaisir de réaliser la prophétie, tandis que d'autres y verront plutôt un moyen de motiver les décisions d'achats en volume pendant que les prix sont encore bas, contribuant ainsi à renforcer virtuellement la demande, et qui serait par conséquent l'autre bonne excuse pour tirer les prix vers le haut. Dans tous les cas, on serait donc a priori encore parti pour se faire plumer ? (Source)

Au moins, il nous restera toujours les bons wafers de pomme de terre avec leurs cellules bien grasses !