On a vu début décembre que les prix de la RAM sont désormais à leur niveau le plus bas depuis 2016, une évolution forcément appréciée de tous (clients et consommateurs) après deux années extrêmement fastes pour les producteurs qui ne s'étaient pas fait prier pour vendre leurs précieuses puces à prix fort. Mais voilà que DRAMeXchange vient encore jouer les trouble-fête avec ses prévisions en annonçant que les tarifs de la DRAM vont en fin de compte grimper l'année prochaine...

Rassurez-vous, ce ne serait pas encore un retour aux cours de 2017, loin de là, mais un sursaut de la courbe des prix d'environ 5 % au moins durant le premier trimestre de 2020, particulièrement celle de la GDDR6, sans trop préciser si cette tendance pourrait déborder sur les périodes suivantes. En tout cas, DRAMeXchange n'est pas allé chercher bien loin les motifs de cette hausse prévisionnelle, l'analyste fondant son opinion avant tout sur la transition déjà entamée des GPU et autre produit de la GDDR5(X) vers la nouvelle GDDR6, un mouvement qui va logiquement se poursuivre l'année prochaine chez tous les constructeurs concernés, NVIDIA, AMD, mais aussi Microsoft et Sony.

En effet, les nouvelles consoles pourraient également avoir un impact sur l'approvisionnement de GDDR6, les deux consoles - PS5 et Xbox Series X (ex-Project Scarlett) - étant attendues un peu plus tard l'année prochaine avec leurs nouveautés en matière de hardware, notamment un CPU Zen 2, un GPU RDNA (2 ?) avec GDDR6 et un SSD pour stockage principal. En conséquence, les producteurs de DRAM devraient gonfler leur stock de GDDR6 en anticipation du démarrage de la production en volume respective de chaque console.

Bien sûr, on rappelle que toute hausse concerne dans un premier temps les tarifs fixés dans les contrats signés entre producteurs et constructeurs, mais qui se traduisent bien souvent assez inévitablement par des hausses des prix en magasin; certes, la DRAM n'étant en général qu'une fraction du coût de fabrication, l'impact devrait rester assez mesuré, même s'il n'est pas à écarter que la fabrication des nouvelles consoles pourrait aussi produire - temporairement - son p'tit effet sur les tarifs des autres composants en absorbant une quantité non négligeable de l'approvisionnement. (Source)