Si vous espériez que 2020 soit plus léger sur le RGB que 2019, Thermaltake va casser vos rêve et ce dès le début. Le fabricant est un habitué des arc-en-ciel depuis quelques temps déjà, et ses produits de la gamme View en sont les parfaits exemples : panneaux en verre trempé, ventilateurs aRGB, bouton de contrôle des lumières... Mais cette fois, plutôt que d'être dans les designs aventureux ou de jouer à la plus grosse - comme avec le View 71 - Thermaltake revient sur une format et une apparence plus classique et similaire à ce que nous retrouvons sur le marché avec le View 51.

Ici vous aurez le droit à deux coloris : le traditionnel noir ou le blanc neige, une couleur qui revient de plus en plus ces derniers temps. Au niveau des matériaux, la structure est en acier classique, pendant que les panneaux vitrés sont en verre trempé de 4 mm. Couplés aux dimensions de 550 x 315 * 525 mm, tout cela nous donne au final un beau bébé dont le poids n'est pas spécifié, mais il faudra s'attendre à pas loin des 15 kg. Au-delà de tout cela et du RGB habituel, ce boîtier s'adresse aux fans de watercooling maison, avec un emplacement pour visser la pompe, des zones pour accueillir des radiateurs devant, dessus et à droite, chacun pouvant aller jusqu'à 360 mm et un montage vertical des cartes d'extensions. Un ensemble pour pouvoir montrer vos talents de câble management et de plomberie donc, il ne manque plus que des petites bandes de LED pour combler le tout, mais le fabricant n'a pas poussé le vice à l'extrême. Pour l'instant, le prix n'a pas été annoncé, mais les boîtiers seraient disponibles d'ici la fin du premier trimestre de 2020.