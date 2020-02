On s'était penché sur le rapport "Protection en temps réel /juillet - octobre 2019" d'AV-Comparatives il y a presque deux mois, et ce fut déjà l'occasion de constater que la bonne majorité des antivirus testés s'en étaient sortis avec les honneurs, y compris les éditions gratuites qui n'ont désormais généralement plus grand-chose à envier en la matière face aux alternatives payantes (mais souvent mieux fournies en fonctionnalités).

L'année 2019 étant révolue, AV-Comparatives a donc finalement pu compiler tous ses résultats et publier son sommaire de rapport pour l'année précédente et distribuer au passage ses médailles aux vainqueurs pour chaque catégorie de test ! Sans plus attendre, voici la liste des 16 antivirus ayant tous obtenu la récompense annuelle "Approved Windows Security Product" grâce à un score total individuel d'au moins 35 points et les distributions des autres récompenses pour chacun d'entre eux :

Pas vraiment de surprises particulières, on voit très facilement tous ceux qui sont sortis du lot au fil de 2019, ce qui ne veut en aucun cas dire que les autres furent mauvais pour autant, au contraire, tous ont bel et bien atteint un niveau de performance parfaitement acceptable. AV-Comparative rappelle aussi que le programme de sécurité parfait n'existe pas ni le meilleur pour tous besoins et tous les utilisateurs. Ainsi, le label "Produit de l'année" (décerné à Bitdefender) ne sous-entend pas que l'antivirus fut le champion de chaque catégorie, mais signifie que ses performances dans les tests furent constantes et incontestées tout au long de l'année. Bon, la route est encore longue avant de connaitre le champion de 2020 et la bataille certainement rude !