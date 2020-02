AMD a dévoilé au CES ses projets pour l'année, et son travail et ses efforts porteront, entre autres choses, sur le segment mobile. Il a annoncé 2 CPU série H au TDP max de 45W, et 5 CPU série U au TDP de 15W. Sur ces données, le flagship 15W se nomme Ryzen 7 4800U, il a 8 coeurs et 16 threads, 12 Mo de cache L3, pédale de 1.8 à 4.2 GHz selon la charge, ça c'est pour la partie processeur. On sait également que son iGPU d'origine Vega de 3è génération moulinera à 1750 MHz.

Chez Lenovo, on a laissé fuiter les specs de son Yoga Slim 14" lors d'une présentation, et il comporte une surprise. En effet, son CPU est donné comme étant le Ryzen 9 4900U. Seul problème, il n'a pas été annoncé par AMD, ce qui ne signifie pas qu'il ne peut pas exister, AMD ayant déjà fait le coup avec le Threadripper 3990X avant de l'annoncer, ou le Ryzen 9 3950X qui fut le dernier à l'être alors que la gamme avait été dévoilée par deux fois déjà. On ne sait pas ce qu'il peut faire ni ce qu'il est, mais un 8 coeurs 16 threads aux fréquences plus hautes semble plausible, un 12 coeurs serait une chose extraordinaire et vraiment surprenante.

Première vidéo avant floutage

Notebookcheck qui a réalisé la vidéo de présentation de ce Yoga Slim a indiqué qu'il y avait une erreur dans les données concernant le CPU AMD, et a donc flouté ce qui ne l'était pas lors du premier jet. Est-ce que cela signifie qu'il y a vraiment eu une erreur de la part de Lenovo sur les données techniques, ou bien qu'AMD a crié fort et n'a que peu goûté à la divulgation de son secret ? On verra cela plus tard !

Vidéo avec floutage, donc corrigée