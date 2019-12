Cela faisait un p'tit moment qu'on n'avait pas véritablement causé antivirus au Comptoir. Bizarrement, alors que le net est un endroit plus dangereux que jamais (si si) et soumis à des menaces, qui semblent n'avoir jamais aucun mal à se renouveler, la question de l'antivirus semble tout de même se poser un peu moins maintenant que Windows (l'OS par défaut) est livré d'office avec une solution maison plutôt efficace (n'en déplaise à certains), et que la majorité des antivirus du marché offrent un niveau de protection relativement identique, fussent-ils gratuits ou payants ! C'est d'ailleurs pourquoi les solutions payantes se distinguent aujourd'hui aussi surtout en intégrant toujours plus de services supplémentaires - par exemple, un gestionnaire de mots de passe, un VPN, de l'espace de stockage en ligne, une protection incluse pour smartphone et bien d'autres fonctionnalités plus ou moins utiles.

Référence incontournable en matière de torture de programmes antivirus depuis de longues années maintenant, c'est AV-Comparatives que nous partons visiter en épluchant son compte-rendu "Novembre 2019" des tests de protection en temps réel de 16 solutions antivirus différentes du marché, un état des lieux effectué sur la période juillet - octobre 2019 dans le cadre de 703 cas de tests ! Si des mises à jour des logiciels ont certainement eu lieu entre-temps et que les menaces ont probablement aussi un peu évolué, ces résultats permettent malgré tout de se refaire (ou pas) son idée de la qualité des logiciels de protection en 2019 et de distinguer ceux qui sont éventuellement sortis du lot au fil des derniers mois.

Plutôt qu'une simple capture des résultats du site d'AV-Comparatives, tous les chiffres ont été placés dans le tableau ci-dessus, complété avec les prix pratiqués habituellement (le cas échéant) afin d'avoir un petit point de comparaison supplémentaire (certes, pas toujours très significatif vu la diversité des services inclus proposés), ainsi qu'un lien vers la page officielle de l'antivirus en question. Pour ceux qui le souhaitent, la méthodologie du test est détaillée ici.

Comme on peut rapidement le constater, il n'y a pas vraiment d'antivirus fondamentalement "mauvais" dans la liste. Ainsi, 15 sur 16 se situent entre 99 et 100 % de menaces bloquées, mais seulement deux ont réussi à réaliser un sans-faute dans cette catégorie. Encore une fois, les antivirus gratuits n'ont toujours pas grand-chose à envier aux alternatives payantes, si ce n'est peut-être leurs nombres de faux positifs dans l'ensemble moins élevés - une mention spéciale pour l'excès de zèle de Windows Defender (futur Microsoft Defender) avec ses 58 faux positifs, mais qui n'a pas vraiment à rougir pour le reste !

Pour résumer, un antivirus gratuit de renom suffira en principe amplement pour assurer efficacement la protection quotidienne d'une machine et tant que les fonctionnalités basiques satisfont. Naturellement, ceux souhaitant des services supplémentaires et des fonctionnalités spécifiques plus avancées pourront considérer le choix d'une solution payante - plus ou moins complète et de qualité selon le fournisseur. Par contre, n'oublions pas qu'un bon antivirus ne sauvera jamais des choix de mots de passe pourris ! (Source)