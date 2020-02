Windows Core OS, c’est une rumeur qui se traîne depuis plus de deux ans déjà : une version destinée à remplacer le Mode S. Si vous ne vous souvenez plus de ce dernier, il s’agit d’une fonctionnalité restreignant les applications installables sur un Windows 10 Professionnel, visant officielle à augmenter la sécurité, et moins officiellement à promouvoir le catalogue UWP du Microsoft Store.

Il semblerait que, en dépit du silence de la Raymonde, le projet soit bel et bien (toujours ?) en préparation. Les fuites nous proviennent de plusieurs endroits : d’une part, la page support de Microsoft InTunes, un utilitaire d’administrateur système visant à installer automatiquement des logiciels sur toutes les machines d’un parc, fait mention d’un mystérieux WCOS.

Est-ce que cette version perdra cette magnifique spécialité propre à la Raymonde ?

Mais ce n’est pas tout, car le profil LinkedIn d’un développeur faisait également mention d’une participation au projet, suggérant un développement bel et bien actif. Au niveau des rumeurs, les commères y vont bon train : composant modulaire, open sources, interface nouvelle, plus intuitive, plus allégée, café gratuit... Le rêve de tout utilisateur, en somme ! Impossible, dans ces conditions, de prévoir avec certitude ce qu’il en sera, au-delà d’une version retravaillée pour les appareils moins véloces, voire plus petits (le terme « Surface Phone » refaisant régulièrement surface [ha ha] ça et là). En attendant, mieux vaut prendre ses précautions quant à la manipulation de telles rumeurs ! (Source : WindowsLatest)