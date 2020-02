Si le classement des meilleures ventes physiques de jeux vidéo selon le SELL (Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs) bouge relativement peu cette semaine, on pourrait presque en dire autant des 10 meilleures ventes par revenus chez Steam (incluant DLC et autres micro-transactions), pour une fois. On a donc toujours Gokû qui fait des siennes sur consoles et le dernier jeu à la mode façon Pokemon côté Steam. RDR2 s'en sort plutôt pas mal aussi, au passage.

Top Ventes du S.E.L.L. Semaine 04 Semaine 03 # PC PS4 Xbox One PC PS4 Xbox One 1 Les Sims 4 - Édition Standard Dragon Ball Z: Kakarot Dragon Ball Z: Kakarot Les Sims 4 - Édition Standard Call Of Duty: Modern Warfare Call Of Duty: Modern Warfare 2 Football Manager 2020 FIFA 20 Call Of Duty: Modern Warfare Football Manager 2020 FIFA 20 Rage 2 3 Farming Simulator 19 – Édition Platinum Call Of Duty: Modern Warfare Star Wars Jedi: Fallen Order Red Dead Redemption 2 Star Wars Jedi: Fallen Order FIFA 20