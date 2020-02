Grâce aux avancées du machine learning, notamment dans le domaine de la reconnaissance d’objet et la transcription vocale, de nombreuses start-up du hard ont vu le jour. Hé oui, pour ceux qui souhaitent traiter des données en masse, il faut une sacrée puissance de calcul, que ce soit pour entrainer le modèle, cas dans lequel on parlera d’entraînement, ou pour l’appliquer une fois étalonné dans la nature, cas nommé inférence.

NVIDIA a très bien pris ce virage, qui lui apporte un marché serveur juteux, là ou AMD, déjà en mauvaise posture au niveau GPU, n’a pas réussi à s’imposer. Chez Intel, l’offre s’étoffe par vague, au fur et à mesure des rachats de start-up. Pour l’embarqué, les bleus ont gobé Movidius, et pour la haute performance, c’était Nervana. « C’était », car le récent rachat d’Habana Labs est venu placer deux lignées de produits sur le même segment : des accélérateurs gonflés aux watts dédiés aux serveurs.

Et ce problème épineux à été résolu de manière radicale : bye bye Nervana ! Les commandes passées seront toujours honorées, mais tout développement lié aux NPP-I et NPP-L est désormais stoppé, au profit des lignées Goya et Gaudi de la nouvelle venue.

C’en est fini des gargantuesques dies TSMC-Intel en 14 nm !

La firme avait été rachetée en 2016 pour la bagatelle de 400 millions de dollars, mais les affaires étant les affaires, l’histoire s’arrête là pour Nervana. Des rumeurs indiquent des retours extrêmement négatifs des utilisateurs et des performances en berne par rapport au remplaçant Habana... qui possède de surcroit l’avantage de la consommation énergétique et d’un produit déjà sur le marché au contraire du NPP-I toujours en pause — 10 nm oblige. Coup dur pour Intel, qui rebondit cependant avec fougue pour redoubler dans le domaine de l’IA — Xe étant également attendu au tournant pour ce genre de tâches. Affaire à suivre ! (Source : TechSpot)