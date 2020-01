AMD a publié ses pilotes Crimson 20.1.3 bêta, et ils sont évidemment là pour accompagner la sortie des RX 5600 XT dont nous vous avons proposé un test dans l'après-midi à la levée du NDA. Mais c'est la partie émergée de l'iceberg, le gros du boulot ayant été réalisé en amont sur la correction de bugs, et il y en avait un paquet encore !

Alors on va vous les raconter, ça sera passionnant comme l'épisode 5169 des Feux de l'Amour. Quand vous faisiez plusieurs choses en parallèle comme du web, du gaming, ou mater du pr0n, vous pouviez avoir un écran noir surtout en regardant des choses pas très catholiques, parce que l'écran et la carte graphique ont une morale ! Quelques jeux comme Nioh, Dragon Quest Builders 2, WWE 2K20, Dead or Alive 6, et Atelier Ryza pouvaient planter, et hop magique. Wolfenstein 2 New Colossus n'était parfois pas détecté dans le manager de jeux du Radeon Software, comme si le GPU ne voulait pas y jouer, le saligaud. En fait il y en a plein d'autres qu'on vous invite à voir de vous-mêmes, ça sera plus simple au final, parce qu'il y a aussi des bugs connus non corrigés, l'impression que ça va charbonner dur chez AMD et la branche pilote. L'esthétique, c'est bien, mais ça ne reflète pas la qualité des pilotes, une confusion souvent lue dans les commentaires.