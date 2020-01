De nouveaux noms ont fait surface dans les fichiers INF des derniers pilotes de NVIDIA pour laptop avec l'ajout des supports pour des GeFORCE MX350 et MX330 encore inconnues au bataillon. La gamme MX du caméléon est une série de petites puces graphiques orientée mobilité, traditionnellement destinée à un appairage avec un CPU Intel au sein d'un laptop pour une solution GPU alternative aux performances généralement un poil supérieure à celles d'un iGPU intégré du fondeur de Santa Clara.

Si l'on en croit les informations dénichées dans le pilote, les MX300 navigueraient encore une fois sous le drapeau de la microarchitecture Pascal au lieu de passer à autre chose, si ce n'est que ce serait cette fois-ci un peu plus qu'un simple renommage des GPU comme cela avait été le cas entre MX100 et MX200, puisque les MX300 profiteraient potentiellement de quelques CUDA cores en plus par rapport à leurs prédécesseurs. Il était temps. Bien que les spécifications soient encore à confirmer par le créateur (dans tous les cas, il ne faut pas en attendre un lancement en fanfare), on se doute qu'il s'agit aussi de sa réponse notamment aux APU Ryzen 4000 et leur nouvelle partie graphique Navi annoncés très récemment par AMD. On verra bien qui parmi tout ce monde séduira le plus les OEM.

GeFORCE Mobile Série MX Architecture GPU CUDA cores Mémoire bus memoire MX350 (supputations) Pascal GP107 640 GDDR5 64-bit MX250 Pascal GP108 / GP108B 384 jusqu'à 4 Go GDDR5 7 Gbps 64-bit MX150 Pascal GP107 / GP108 384 jusqu'à 4 Go GDDR5 6 Gbps 64-bit MX330 (supputations) Pascal GP108 384 GDDR5 64-bit MX230 Pascal GP108 256 jusqu'à 4 Go GDDR5 7 Gbps 64-bit MX130 (ex-940MX) Maxwell GM108 384 jusqu'à 4 Go GDDR5 ou DDR3 64-bit MX110 (ex-920MX) Maxwell GM108 256 GDDR5 ou DDR3 1800 MHz 64-bit "Concurrence" iGPU Intel Graphics et APU AMD

Sur le papier, une MX350 aurait ainsi 66,7 % de CUDA cores de plus comparé à une MX250/MX150, de quoi potentiellement pousser le nouveau GPU à un niveau de performance proche d'une des GTX 1050 Mobile de la maison. En retour, la MX330 prendrait la place de la MX250 avec 384 CUDA cores, le double du GP108 une MX230. Il reste à voir si les nouveaux venus arriveront également à proposer des fréquences plus élevées que leurs prédécesseurs avec leurs GPU Pascal probablement à bout de souffle, d'autant plus qu'ils seront certainement encore gravés avec le 14 nm FinFET des fonderies de Samsung. La configuration mémoire aussi fait partie des inconnus, en sachant que NVIDIA n'avait pas modifié la recette entre les deux générations précédentes, on verrait assez mal ces MX300 se séparer du bon vieux bus 64-bit avec un maximum de 4 Go de GDDR5, peut-être un peu plus véloce ?

Finalement, considérant que les MX250 et MX150 ont systématiquement (et assez furtivement) existé en deux variantes (10 W avec des fréquences au rabais et 25 W en édition "standard"), la question se posera naturellement aussi pour la future MX350, qu'il va donc falloir garder dans le coin de l'oeil ! Voici pour les premières présentations, en attendant le mois prochain durant lequel les MX300 seraient attendues. (Source)