Nvidia a publié un hotfix, estampillé 442.01, qui a pour objectif de corriger des bugs. Il y en a trois qui sont éradiqués. Streamer du gameplay du dernier Call of Duty Modern Warfare via OBS pouvait stopper de manière aléatoire, c'est désormais corrigé. The Witcher 3 et son extension Blood and Wine pouvaient planter quand le joueur atteignait une cutscene spécifique, et c'est bon. Dernier souci, lorsque vous étiez en SLi sur un écran G-Sync, vous pouviez être victime de stuttering mineur, mais stuttering quand même. C'est à présent rectifié. Voilà donc la raison d'être de ce hotfix, que vous pouvez trouver sur le site du caméléon, pour Windows 10 exclusivement, 64-bit parce qu'il n'y a plus de 32-bit depuis des lustres, en version standard et DCH.