En voilà une bonne question ! Single sided, double sided, single rank, double rank, 2 slots, 4 slots, latence élevée, faible, et au bout de tout ça, le client qui ne sait pas quoi faire, animé par une envie principale : prendre un kit le plus rapide possible, mais aussi le moins cher possible. Car le but principal est le gaming, celui qui bosse ne se satisfera pas forcément de 16 gigots de RAM. Alors pour choisir, Techspot a fait un test, qui utilise un Core i9-9900K, un Ryzen 9 3900X, de la DDR4 3000 c16 principalement, en 2x8 et 4x4 Go, et qui a mesuré l'impact sur les jeux. Pour ne pas limiter l'impact que les barrettes pourraient avoir, il a pris une RTX 2080 Ti. On espère que les conditions sont telles que la carte graphique avec GPU Boost 4 a atteint systématiquement la même fréquence, mais la pièce étant a priori à la même température, le protocole semble cohérent et propre.

Au final, la solution qui semble la plus performante est le lot de 4 barrettes de 4 Go pièce. C'est pas forcément la solution la moins chère, mais en tout cas celle qui peut apporter une poignée de pourcents aux performances, ce qui est, dans le cadre de l'article, invisible au profane joueur absorbé par son jeu.