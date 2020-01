Comme toutes les fins d'années, la clôture des budgets publics ralentit les travaux sur l'ensemble des collectivités territoriales, ce qui signifie aussi une avancée plus modérée dans le déploiement de la fibre optique. Mais cette année, les raisons comptables ne seront pas les seules à mettre un frein au développement du réseau FttH français. En effet, les relations entre les différents acteurs du plan France THD se sont dégradées au point où plusieurs participants - comme Régions de France - ont décidés de claquer la porte au projet, le déclarant comme mort. Une réaction forte qui a pour but de faire plier le gouvernement afin que celui revoit le budget prévu pour les années à venir, budget qui est jugé comme trop serré par les collectivités territoriales et le Sénat.

Mais en attendant que les conflits s'apaisent, est-ce que les travaux continuent tout du moins ? Et bien dans son ensemble oui, c'est certes plus léger, mais les opérateurs continuent à agrandir leurs réseaux et à s'installer progressivement sur l'ensemble de la France. Ainsi, Free s'installe avec Bouygues Telecom dans l’agglomération de Pau, qui est le plus vieux RIP de France. Ils rejoignent les deux autres mastodontes - Orange et SFR - qui y étaient déjà présents. Tant qu'à parler de SFR, l'entreprise vient d'obtenir la possibilité de s'installer sur les RIP de la Moselle, permettant d'acquérir quelques 40 000 locaux fibrés pour l'année 2020 et d'améliorer le choix disponible pour les utilisateurs, car jusqu'à présent seul Orange était sur place. Il ne reste plus qu'à attendre fin janvier pour voir si les travaux sont repartis de plus belle, ou si la situation impactera les chantiers.