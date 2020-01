La quête de Kingston dans la promotion des disques NVMe continue, mais cette fois en s'orientant vers les entreprises. Si les premiers modèles modèles - les KC2000 et les A2000 - sortis au format M.2 et fonctionnant en NVMe cherchent à améliorer les performances globales des PC grand public, les petits nouveaux, nommés DC1000B, sont plutôt faits pour améliorer l'endurance et la réactivité en lecture des systèmes. En effet, à l'instar des DC500R, ils sont optimisés pour accueillir l'OS des serveurs utilisés par les datacenters, le tout en réduisant les performances globales d'écriture au profit de l'endurance et en garantissant une certaine solidité face aux coupures de courant.

Nous avons donc ici des SSD aux performances de lecture classiques pour un disque en NVMe, qui atteignent 3200 Mo/s en séquentiel et 205 000 IOPS pour le modèle de 480 Go contre 2200 Mo/s et 110 000 IOPS pour le modèle de 240 Go. Les performances chutent beaucoup plus pour l'écriture, descendant à 290 Mo//12000 IOPS pour le 240 Go et 565 Mo/s/20000 IOPS pour le 480 Go. Kingston explique cette chute suite à la priorisation du mode lecture, d'une faible latence et d'une durée de vie augmentée à 0,5 DWPD sur 5 ans, ce qui fait environ 438 To d'endurance. Cela reste une très bonne endurance pour des SSD à base de mémoire TLC 3D, qui permettront - selon Kingston - de garantir des systèmes fiables et réactifs. Mais cet avantage a un prix salé, avec 101,40 € (240 Go) et 162,84 € (480 Go), même s'ils permettent de gagner une baie dans le serveur, cela fait cher l'emplacement gagné comparé au tarif du DC500R qui dispose des mêmes performances.