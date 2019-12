Si 2019 n'était pas la meilleure des années pour Intel, 2020 n'a pas l'air de bien s'annoncer non plus. Après les fuites dignes d'une passoire usée sur sa prochaine génération Comet Lake ou celles sur ses prochains GPU, le fabricant annonce avoir des difficultés pour produire comme il le souhaite ses ordinateurs portables pliants, prévus d'ici fin 2020. Un énième retard du fabricant dans la sortie de nouveaux produits, qui trouve sa source dans deux problèmes : le premier est un possible manque d'approvisionnement suffisant en écrans pliables, et le deuxième est que Microsoft serait trop lent pour sortir une mouture exploitable de Windows 10X d'ici le prochain CES en janvier 2020 à Las Vegas.

Et d'après les sources, c'est une situation fâcheuse pour le fabricant, qui voulait présenter ses machines pliantes de 17 pouces lors de l'événement, ce qui lui aurait permis de se refaire une image après les échecs continus, que ce soit sur les failles de sécurités ou un 10 nm qui ne sort toujours pas sur nos machines fixes. Mais il semblerait que la Raymonde soit à la bourre sur ses builds de Windows 10X et qu'il est actuellement impossible pour le fabricant de montrer ses machines prévues d'ici la fin de l'année prochaine lors du CES de 2020. Même si nous sommes habitués aux ratés de la part de Microsoft et que ce soit vrai, il n'est pas impossible que la firme de Santa Rosa utilise ce prétexte pour ne pas avouer ouvertement d'autres retards sur le développement de son PC, les accusations arrangeantes sont fréquentes tout de même dans le milieu de l'informatique. Et comme il s'agit surtout de rumeurs, il faudra voir les communiqués officiels afin de confirmer ce problème, en espérant pour Intel que la situation s'arrangera d'ici janvier. (source : MonWindows)

La nouvelle affiche de début d'année ?