Alors que les builds Insider ont repris de plus belle, voilà que la Raymonde s’attaque a un sujet sensible touchant à son OS fenestré : les mises à jour. Souvent contraintes — mentionnons brièvement la politique douteuse de mise à jour depuis Windows 7, qui reste toujours en travers de la gorge de certains —, ces dernières sont en tout cas connues pour se déclencher au pire moment, et immobiliser totalement votre ordinateur le temps de l’installation.

Or, depuis Windows 8.1, l’OS fenestré peut désormais installer automatiquement certains pilotes, notamment ceux des cartes graphiques... Mais l’opération (heureusement désactivable) est combinée avec le système général de mise à jour de l’OS, ce qui n’est pas du plus intuitif pour gérer le bousin. Ainsi, une nouvelle sous-section de l’application Paramètres devrait voir le jour, concernant ces « mises à jour optionnelles ». Regroupées avec les rustines non critiques, l’idée consiste à afficher dans une langue compréhensible du plus grand nombre ce qu’il y a a installer, afin de retarder (ou avancer, soyons fou) le moment fatidique d’indisponibilité de la machine.

Une bonne idée sur papier, encore faut-il que la fonctionnalité soit implantée dans un délai raisonnable... Et pour le coup, rien n’est encore sûr. Peut-être pour la mouture 2004, peut-être pas, mais en tout cas, pas après 2020. Un pas de plus dans la bonne direction, Microsoft ! (Source : Windows Latest)

Plus que jamais de circonstance !