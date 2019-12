Stardock, si ça ne vous parle pas, vous l'avez pourtant entendu il y a quelque temps. En effet, c'est le papa derrière Ashes of the Singularity, et plus tard Escalation. Pour mémoire, Oxide avait soutenu AMD et Mantle avec son Nitrous Engine, et c'est ce même moteur qui est utilisé par Stardock, ce dernier s'étant lié à Oxide pour développer ses jeux. Bref on a donc un benchmark qui fait la part belle aux API de bas niveau comme DX12 et Vulkan, et qui est issu du jeu Star Control Origins. Graphiquement ça n'explose pas les rétines, si tant est que vous ayez encore vos deux yeux, et on reconnait d'ailleurs la patte Stardock. On pourrait même croire que c'est un bench exprès tiré de Ashes of the Singularity.

Vous avez des explications pour le lancer sur la page du site, avec les détails, et la façon de le lancer. Une fois les 816 mégots récupérés, vous pourrez lancer le truc via le choix DX11, DX12 ou Vulkan, et une fois activé, vous pourrez choisir les options pour le test. Notez qu'il faudra activer le bench en rentrant votre email et en le validant par la suite pour pouvoir l'installer. Et c'est tout à condition d'avoir Windows 10 !