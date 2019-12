Youpi, c’est Noël et GOG vous offre des cadeaux ! C’est donc à Postal 1 et Postal 2, des jeux de tir totalement déjantées et d’une violence gratuite (comme le jeu !) phénoménale, de rejoindre votre bibliothèque de jeux si ce n’est pas encore le cas. Pour les plus courageux, le premier opus est même compatible Linux nativement. Pour les autres, ça sera la fenêtre - comme OS, n'est-ce pas ?

Garantie GOG oblige, ce sera sans DRM, par contre il ne reste à l’heure de ces notes plus que 41 h, il ne faudra pas trop traîner !

Et ça fait boum boum prrchhhttttt