La dernière version du Surface Laptop de Microsoft a introduit un changement majeur au niveau hardware : Intel est abandonné au profit d’AMD. Abandonné ? Pas entièrement ! La version entreprise bénéficie en effet d’un processeur Ice Lake bleu, probablement un moyen de gérer le faible approvisionnement en processeurs 10 nm chez la firme.

Mais, bien évidemment, cela se traduit par deux modèles aux performances légèrement différentes. Certes, l’i7-1065G7 et le Ryzen 7 3780U bénéficient tous deux d’une partie graphique de taille respectable, de 4 cœurs et de 8 threads, mais Ice Lake est architecturalement plus avancé que Zen+ (qui n’est que Zen en interne). De quoi donner, sur papier, l’avantage aux bleus, cependant les fréquences, respectivement 1,3-3,9 GHz contre 2,3-4,0 GHz (base-boost) ont de quoi renverser la donne. Alors, que ressort-il ?

Le duel est serré : si, sur la majorité des logiciels testés, Intel prend le dessus, mais AMD brille également sur certaines tâches comme l’encodage x265 ou la décompression, et offre sur deux des trois titres testés quelques pouillèmes de FPS supplémentaires en jeu. Il faut dire que le 12 nm GloFlo ne permet pas d’égaler le 10 nm sauce Intel, ce qui se ressent sur la consommation plus haute et l’autonomie plus faible de la version rouge. Pour le détail, il faudra lire la prose anglophone !