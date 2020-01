Attaquons les soldes avec un boîtier au prix fort intéressant. Il s'agit du H700 de NZXT, version dépourvue du module Smart Device. Nous avions testé la version "i" ici même et elle nous avait particulièrement convaincus pour ses qualités. Le modèle offre une qualité d'assemblage et de finition exemplaire, et des performances en refroidissement d'un bon niveau. Le seul bémol provient des ventilateurs bruyants dont il dispose, que l'on pouvait maitriser via le module. Ici, il faudra faire avec votre carte mère. Cerise sur le gâteau, la version proposée chez RDC est une série limitée aux couleurs de PUBG. Il a de la gueule, et pour 99,90 €, vous aurez un excellent boîtier NZXT. Le lien, on vous le met juste en dessous.