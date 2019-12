Le MasterLiquid ML360P Silver Edition marche définitivement sur les traces de ses prédécesseurs ML360 RGB TR4 et ML360R RGB (testé chez nous) et il faut reconnaitre que ce revêtement argenté assez inédit et unique - de la pompe au radiateur, en passant par les ventilateurs - a du cachet et lui va comme un gant. Elle pourrait aisément satisfaire un public fatigué des sempiternels morceaux de hardware peinturlurés blanc ou noir, ou encore les heureux propriétaires d'une carte mère Designare de GIGABYTE, traditionnellement située du côté argent de la Force !

C'est tout de même assez mignon, et la base du waterblock parait bien de taille pour l'énorme socket des Threadripper.

Heureusement, Cooler Master ne s'est pas arrêté au seul coup de peinture argenté, mais a également discrètement introduit quelques petits changements par rapport au reste de la fratrie 360 mm mentionnée ci-dessus, et le plus simple c'est évidemment de les mettre tous ensemble dans un tableau !

Cooler Master MasterLiquid ML360 RGB TR4 MasterLiquid ML360R RGB MasterLiquid ML360P Silver Edition Dimensions Radiateur 394 x 119 x 27,2 mm Ventilation 3 x MF120R ARGB 650 - 2000 tr/min 66,7 CFM 2,34 mmH2O 6 - 30 dBA MTBF 160 000 heures 3 x MF120R ARGB 650 - 2000 tr/min 66,7 CFM 2,34 mmH2O 6 - 30 dBA MTBF 160 000 heures 1 x SF360R 650 - 1800 tr/min 45 CFM 1,58 mmH2O 8 - 30 dBA MTBF 160 000 heures Pompe 12 VDC < 15 dBA MTBF 70 000 heures 12 VDC < 15 dBA MTBF 70 000 heures 12 VDC < 15 dBA MTBF 70 000 heures Socket TR4 LGAxxxx et AMx / FMx LGAxxxx et AMx / FMx TR4 et TRX4 Garantie 2 ans 2 ans 2 ans Prix 93 - 128 € 93 - 139 € 191 - 355 € (chez Amazon.fr et marketplace uniquement pour l'instant) ~ 199 $ aux USA Page produit MasterLiquid ML360 RGB TR4 MasterLiquid ML360R RGB MasterLiquid ML360P Silver Edition

Cooler Master a donc fait d'une pierre deux coups; tout d'abord en profitant de cette édition argentée pour lancer un nouvel AIO "universel" compatible avec le socket sTRX4 des nouveaux Threadripper Zen 2, le socket TR4 de la génération précédente et bien sûr tous les sockets mainstream LGAxxxx et AMx; enfin, en intégrant aussi son cadre de ventilation 3 en 1 SF360R ARGB présenté en avril dernier, pour un montage un pwàl plus facile et plus propre, mais en contrepartie d'une ventilation un peu moins véloce et moins puissante, et une nuisance sonore pourtant virtuellement équivalente. Bien sûr, le moindre roulement (rifle bearing) défaillant obligerait inévitablement aussi au remplacement de l'unité entière, une énième concession au nom de l'esthétique.

Par contre, avec tout ceci la nouvelle référence semble aussi vouloir se faire payer bien plus chère que ses prédécesseurs lancés aux alentours des 140 €, les premiers tarifs en magasin situant le ML360P dès 191 € en France et 199 $ aux États-Unis, tout en étant a priori disponible.