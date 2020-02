G.Skill est probablement l'acteur RAM le plus réactif quand il s'agit de suivre le lancement de nouveaux processeurs voire de nouvelles plateformes. Le 3990X, dont les performances sont consultables sur notre article, est un monstre qui n'est pas destiné à tous les besoins ni toutes les bourses. Pour autant avoir un 64 coeurs et 128 threads implique d'avoir un peu plus que 4x4 Go de DDR4. Aussi il n'est pas déconnant de penser que, vu le prix de la plateforme, la quantité de RAM ne peut que lui être bénéfique sur certaines tâches bien méchantes. C'est là que G.Skill glisse tranquillou son nouveau kit.

Basé sur des barrettes de 32 Go pièce, vous pourrez en mettre 8 pour un total de 256 Go. Côté spécifications, ça reste très bon avec DDR4 3600 cas 16-20-20 pour 1.35V. On reste dans la marge haute de la fréquence RAM qui reste synchronisée avec l'Infinity Fabric, donc optimisation au pwal. La gamme concernée est la Trident-Z Neo, validée pour TRX40, et la date de dispo est donnée pour Q2 2020. Par contre, pour le prix, attendez-vous à quelque chose de très très cher : en moyenne, les 8x32 Go de DDR4 3200 se négocient en général entre 1500 et 1700€ selon les marques, on serait prêt à parier un petit billet de 2000€ s'il existait, té !