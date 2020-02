Le Threadripper 3990X est un monstre qui n'est pas destiné à toutes les bourses. On se souvient que le 3970X avait fait sauter pas mal de records, et malgré les prêches Jemportites concernant le 3990X et sa faculté d'overclocking, ou plutôt son manque, le 3990X monte lui aussi très bien sous les mêmes conditions que le 3970X, alias Hélène. Sur un seul coeur il a atteint 5.5 GHz, et sous tous les coeurs il a topé plus de 5.3 GHz, ce qui a permis au clockeur Splave de battre le record du monde de Cinebench R20. Traditionnellement très consensuel avec les puces à base de Zen, ce benchmark vient d'être atomisé.

Pour rappel, le 3990X tope, de base, autour des 24 500 points, cela varie d'une grosse centaine selon les cartes mères ou les mémoires utilisées. Avec son 3990X à 5.3 GHz sur tous les coeurs, ses 32 gigots de DDR4 3200C11 (initialement de la DDR4 3800C14), et son ASRock Taichi TRX40, l'engin a déboité 39518 points. L'augmentation de perf correspond peu ou prou à l'augmentation de fréquence sur tous les coeurs en termes de pourcentages. Alors on est bien d'accord pour dire que ça ne sert à rien, mais comme vous pouvez vous aussi lancer ce test, vous avez donc pleine liberté pour apprécier, ou pas, la puissance développée par ce seul CPU. Et vos yeux pleureront !

Clic = gros