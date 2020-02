Les informations sur les prochains GPU bleus fusent de plus en plus sur le net, mais cette fois-ci ce sera un leak provenant de la documentation interne de l'entreprise. Si la dernière fois nous avons eu le droit à des suspicions de la présence d'un module de ray tracing en version hardware, le site Digitaltrends a publié des informations sur toutes la gamme présumée du fabricant, qui révèle les modèles prévus pour les professionnels mais aussi pour les particuliers. Et il n'y a pas de quoi être déçu, car au-delà des GPU à la consommation plutôt classique, nous avons le droit à une version serveur plutôt gourmande : le TDP est estimé entre 400 et 500 Watts. À titre de comparaison, la Tesla V100 de NVIDIA est donnée pour un TDP de 300 W.

Le point le plus intéressant dans cette histoire, c'est de remarquer comment Intel construit ces fameux GPU. Le fabricant reprend les méthodes employées sur les Ryzen, en développant ses plus gros modèles sur une architecture à chiplet, ce qui permet d'obtenir des GPU plus puissants, mais à la consommation surprenante. Ce genre de technique permet aussi de réduire le coût de fabrication des plus gros modèles, ce qui peut être intéressant sur celui prévu à 300 W. Certes, cela ne donnera pas les cartes graphiques les plus efficientes, mais cela permettra probablement de ne pas se laisser distancer dans la course à qui est le plus performant sur le marché en 2020. (source : Digitaltrends)