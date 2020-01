Les constructeurs majeurs que sont G.Skill et Corsair se battent à coups de kits aussi gros que les roustons de Pascal, aussi rapides que Nicolas derrière sa grand-mère en déambulateur, et aussi chers que les prestations de Matt à 10000 pieds dans les airs. Alors quand on teste un kit de DDR4 5000, on se pose plein de questions. Anandtech se les est posées, et c'est compliqué. Le kit du jour est un LPX de chez les tipiaks, 2x8 Go DDR4 5000 C18, proposé à 1200 boules quand même ! Qui pour s'en servir ? Des gens fortunés qui ne regardent pas à la dépense ni au rapport perf/prix. Où s'en servir ? Si DTC est la réponse qui arrive en premier, X570 et Z390 reviennent à la charge.

C'est sur X570 que le test fut fait, avec un bus Infinity Fabric cadencé deux fois plus lentement que la fréquence de la DDR4, spécificité de ce bus quand la mémoire égale ou excède la DDR4 3733. Au final en jeu il n'y a rien à en tirer avec une RX 5700 XT, en applicatif les gains sont si dérisoires que ça ne vaut franchement pas le coup, ni le coût d'ailleurs. Donc pourquoi un tel kit qui plus est à ce tarif ? Peut-être pour montrer son savoir-faire, ou montrer qu'il n'y a pas que les Samsung B-die dans la vie, les Micron E-die en ont aussi dans le slip comme en atteste ce kit. Si jamais vous vouliez de la RAM rapide, peut-être serait-il plus astucieux de privilégier la quantité y compris sur des kits de DDR4 3600, c'est déjà pas lent, plutôt que la DDR4 5000. Mais les conseilleurs ne sont jamais les payeurs !