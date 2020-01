Une annonce intervenue à l'aube de celle des résultats financiers Q4 2019 d'AMD - qui devrait se tenir aujourd'hui dans la journée - et ce n'est certainement pas un hasard du calendrier. Cisco a fait savoir que Lisa Su, CEO d'AMD depuis 2014, a été nommée au conseil d'administration de l'entreprise - dont le rôle est de représenter les actionnaires et de superviser conjointement divers aspects des activités de la compagnie. Cette nomination de Lisa Su fait également suite à son retrait du conseil d'administration d'Analog Devices en décembre dernier. Pour éviter toute confusion ou spéculation, AMD s'est empressé de confirmer que cela ne remet pas en question sa position de PDG et dans le propre conseil d'administration de l'entreprise ; autrement dit, aucun changement majeur n'est en principe à anticiper à la tête d'AMD ou stratégiquement. En parallèle, l'annonce de Cisco est très légère en détail, et se contente d'un petit blabla car d'accueil et de retracer un peu le parcours professionnel de Lisa.

Lisa is an accomplished business leader with deep expertise in the semiconductor industry. We look forward to her contributions to Cisco's board and our business as we continue to develop ground breaking technologies, and a new internet for the 5G era that will help our customers innovate faster than ever before." -Chuck Robbins, chairman and CEO, Cisco.

On pourrait toutefois considérer que les mots magiques ici sont "5G" et "internet". Rappelons que Cisco est un géant spécialisé dans le hardware et software de réseau, ainsi que la télécommunication de manière générale, et est de fait un concurrent de Mellanox, une entreprise israélienne spécialisée dans le réseau informatique à base de InifiniBand et Ethernet en cours d'acquisition par NVIDIA pour la modique somme de 6,9 milliards de dollars. Cette transaction a été confirmée et annoncée par les deux partis, mais doit toujours encore obtenir la bénédiction des autorités de régulations, notamment l'organisation MOFCOM de Chine (un travail certainement épineux considérant les tensions entre le pays et les USA). Bref, Cisco / Lisa Su vs Mellanox / Jensen Huang, le duel en famille (étendue) pourrait donc continuer.

Est-ce que ça signifie aussi que les serveurs UCS majoritairement à base d'Intel pourraient intégrer davantage de processeurs EPYC ? Par la force naturelle des choses (les conditions du marché), sans aucun doute, par contre, la nouvelle position de Lisa Su ne devrait en aucun cas impliquer une coopération plus poussée entre les deux entreprises, outre sur des projets existants, puisque ce serait évidemment un conflit d'intérêts majeur. Cisco ou AMD préciseront peut-être dans les jours suivants les vrais objectifs de ce mouvement : potentiel rachat, création d'une holding ou d'un conglomérat, ou tout simplement le besoin des actionnaires de Cisco (par ailleurs pour la bonne majorité également ceux d'AMD) de pouvoir profiter des compétentes d'ingénieur et de l'expérience dans le domaine de Dr Lisa Su ? (Source Cisco, via Tom's)