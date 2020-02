Les APU Renoir basse tension en version U donc sont très attendus car très prometteurs. Censés mettre un grand coup de pied dans la fourmilière, ils devraient arriver en même temps que les machines courant mars/avril aux dires d'AMD. Le Ryzen 5 4500U aurait été testé dans son portable Acer Swift 3 par Overclockers.ua qui a fermé sa page entre temps, et même comparé à son prédécesseur Swift 3 équipé en Ryzen 5 3500U.

Pour situer les deux puces, le 3500U a 4 coeurs et 8 threads, en Zen+, pédale de 2.1 à 3.7 GHz avec 4 mégots de L3. Le 4500U pour sa part a 6 coeurs et pas de SMT, mouline de 2.3 à 4 GHz, Zen2 avec 8Mo de L3.

Sur Cinebench R15 et R20, en multi, c'est un très net avantage du 4500U avec 785 et 1843 points contre 646 et 1294 points au 3500U. 3DMark également est à l’avantage du 4500U malgré le fait qu'il n'ait que 6 coeurs Vega contre 8 au 3500U, preuve qu'AMD a optimisé comme un diable son GPU en attendant de pouvoir incorporer RDNA. Ainsi Time Spy et Fire Strike ont sorti 947 et 2641 points au 4500U contre 742 et 2433 points au 3500U. PCMark 10 quant à lui marque un écart important entre les deux puces à l'avantage de Renoir, 5024 pour 3907 points.

Ce ne sont que des tests préliminaires, mais ils montrent déjà le potentiel de ces APU, vivement des tests des APU 45W, ça devrait piquer là aussi !.