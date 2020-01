Zhaoxin est un nouveau constructeur fruit d'un joint venture entre VIA et le gouvernement chinois, et fait donc partie du plan (très ambitieux) de ce dernier pour arriver progressivement à une production 100 % locale du matériel informatique. Les CPU x86-64 de Zhaoxin ont été développés grâce à la licence accordée par VIA et avec la participation de ce dernier par l'intermédiaire de sa filiale CenTaur, qui construit notamment les processeurs x86 NCORE dédié à l'IA.

En pratique, la série KX-6000 de Zhaoxin est déjà disponible auprès des clients de l'entreprise depuis leur introduction en 2018, mais certains des nouveaux modèles haut de gamme de la série feront très prochainement aussi leur début dans le commerce au détail. Initialement, le KaiXian KX-U6780A de Zhaoxin ne sera disponible qu'en Chine, mais on s'en doute qu'il s'égarera tôt ou tard en Europe ou aux États-Unis et qu'il s'y fera cuisiner au moins sur quelques bancs de tests. Enfin, le KX-U6880A devrait marcher sur ses pas un peu plus tard, toujours encore ce trimestre.

Lors du lancement de la série KaiXian KX-6000, Zhaoxin avait annoncé que les performances seraient comparables à celles d'un Core i5 de 7e génération - soit un i5-7000 quadcore sans hyperthreading -, sans que personne n'ait jamais vraiment eu la possibilité de valider ces prétentions entre-temps, et d'où l'intérêt de pouvoir enfin peut-être bientôt tester la série du constructeur chinois.

Sur le plan technique, le KX-6780A est un CPU octocore x86-64 avec 8 Mo de cache L2, un contrôleur mémoire double canal compatible DDR4-3200, une connectique moderne (PCIe, SATA, USB) et une partie graphique intégrée compatible DirectX 11.1 (de nature inconnue, mais potentiellement à base de S3 Graphics de VIA). Le CPU est basé sur des coeurs maison baptisés LuJiaZui, construits à partir d'une microarchitecture superscalaire compatible avec des jeux d'instructions tels que SSE 4.2 et AVX, ainsi que des technologies de chiffrement et de virtualisation. Enfin, le tout est gravé à partir du procédé 16 nm de TSMC.

Par exemple, l'assembleur de PC chinois Xinyingjie utilisera une carte mère C1888 à base de KX-U6780A et conçue pour des PC de milieu de gamme. Si celle-ci propose bien un slot PCIe 3.0 x16, deux emplacements SO-DIMM et deux slots M.2, ainsi que bon nombre d'autres interfaces internes et externes comme toute carte mère qui se respecte, il est important de noter que le CPU ne sera lui en aucun cas remplaçable étant donné son packaging type BGA (soudé à la mobale). En tout cas, selon une vidéo de présentation (assez complète) d'un prototype, le mini-PC finalisé au format ITX de Xinyingje devrait arriver courant mars avec son hardware Zhaoxin, entre autres. (Source)