Alors qu’AMD vise l’entrée de gamme des CPU mobiles, voilà qu’Intel commencerait enfin à se sortir (légèrement) des méandres de son 10 nm. En effet, si la gamme Ice Lake mobile a été rendue publique le 1 août 2019, et a timidement colonisé les ordinateurs portables haut de gamme, un modèle est resté caché, répondant au doux nom d’i7-1068G7. Au niveau de son organisation logique, rien ne le différencie du plus commun i7-1065G7 : 4 cœurs, 8 threads, et 64 unités pour la partie graphique.

Un petit rappel de la gamme complète, telle qu’annoncée en août

Qu’est-ce qui rend cette puce si difficile à produire, alors ? Tout simplement son TDP de 28 W, le seul du genre en 10 nm à l’heure actuelle. Cela lui permet de fanfaronner avec 2,3 GHz de base et 4,1 GHz en boost (valeur qui baisse à 3,6 GHz sur tous les cœurs), ce qui devrait permettre également de relâcher la pression au niveau du bridage thermique de l’iGPU sous forte charge.

Après une longue attente, il semblerait que ce modèle soit enfin en route vers le grand public. En effet, dans un communiqué officiel, la firme bleue annonce (enfin) une date pour la livraison aux OEM (et donc aux consommateurs) : ça sera Q1 2020. On aurait pu aimer un peu plus de précision, mais cela aurait pu être pire, comme pour les modèles de la série Y (TDP de 9 W), pour lesquels il faudra de contenter d’un simple « premier semestre 2020 ». Probablement de quoi comprendre que les premiers exemplaires ont dû tout juste arriver entre les mains de concepteur. Notez, dans un autre registre, que si vous attendiez un Comet Lake avec de la LPDDR4X, il faudra prendre son mal en patience, car cela arrivera avec un nouveau stepping, nommé K1 — contre B0 actuellement. Enfin un peu de mouvement côté 10 nm bleu ? (Source : Anandtech)