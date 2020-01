ZOTAC a présenté sa nouvelle machine gaming UCFF - pour ultra-compact form-factor - formée à partir d'un boitier seulement 62,2 mm de haut et avec un volume très réduit de 2,65 litres, et pourtant la puissance proposée rivalisera sans peine avec un laptop gaming haut de gamme. Ainsi, la Zbox Magnus EN92080V embarquera un octocore Intel Core i9 dans une version au TDP de 45 W et qui sera complété par une GeFORCE RTX 2080 Mobile de NVIDIA - on vous invite à revisiter cette brève pour redécouvrir les quelques différences entre une RTX mobile et l'équivalent bureau. On ne sait pas encore si cette dernière sera soudée à même la carte mère de la Zbox ou s'y trouvera sous la forme d'un carte MXM (et serait ainsi upgradable).

Historiquement, ZOTAC a surtout utilisé des modules MXM GeFORCE pour ses systèmes SFF Zbox Magnus, mais parfois aussi des GPU "réguliers" grâce aux TDP plus contenus de certaines générations et au système de refroidissement conçu par ZOTAC, ce qui permettant dans les deux cas à l'utilisateur de remplacer le GPU quand il le souhaitait. La nouvelle Zbox Magnus marque donc un retour au hardware Mobile, en gardant à l'esprit qu'il s'agira d'un PC de jeu au format UCFF encore plus réduit et en principe capable de rivaliser avec bien des machines fixes "standards" - l'évolutivité totale en moins.

La Zbox EN92080V pourra également loger un maximum de 32 Go de DDR4-2666 sur ses deux emplacements SO-DIMM, un seul HDD/SSD 2,5" et un SSD au format M.2, de quoi permettre d'envisager une expansion selon les besoins. Il semblerait par contre que Zotac ait fait l'impasse sur le port Thunberbolt 3. En matière de connectivité, c'est assez standard pour une machine du genre ou un laptop équivalent. On y retrouvera un module Rivet Killer Wi-Fi 6 avec Bluetooth 5, une carte réseau Rivet avec un port Ethernet 1 GbE et un second 2,5 GbE, deux prises USB 3.1 Type-C, 4 ports USB 3.0 Type-A, 4 sorties vidéos (DisplayPort 1.4, 2 x HDMI 2.0b et une USB-C), un lecteur de carte SD et deux jacks audio 3,5 mm. Bref, c'est relativement complet.

La Zbox Magnus EN92080V devrait arriver dans le commerce au fil des prochains mois, sans plus de précision, ZOTAC n'en annoncera le tarif qu'au moment du lancement et vu la matos ça devrait plutôt bien douiller. Futur concurrent potentiel du NUC 11 Extreme "Phantom Canyon" d'Intel ? (Source)