Et c'est reparti pour un tour dans le registre de "Intel va baisser ses prix", ce n'est pas la première fois et certainement pas la dernière, sauf qu'avec les temps qui courent une telle chose aurait évidemment beaucoup de sens du point de vue de la clientèle du fondeur et pour sauvegarder des parts de marchés, et il pourrait donc effectivement y avoir une once de crédibilité dans l'info du jour. Cette nouvelle fait aussi surface alors qu'AMD pourrait prochainement réaliser une belle percée sur le marché du PC portable. Coïncidence ?

Situé au cœur de l'action, c'est Digitimes qui rapporte la nouvelle que plusieurs "fournisseurs asiatiques" lui auraient soufflée à l'oreille. Cependant, les détails sont évidemment très vagues, il fallait s'y attendre, et rien n'est dit de la manière dont cette baisse pourrait vraiment prendre place. On le sait déjà très bien qu'Intel n'aime pas faire une telle chose publiquement à la vue de tous et les baisses des prix officielles ont toujours été très rares dans ses rangs.

Certes, récemment la gamme existante Skylake-X a vu ses tarifs être massivement ajustés à la baisse du jour au lendemain en action préventive à l'offensive Threadripper. Néanmoins, c'est essentiellement le résultat d'une réduction des prix accordés par Intel aux revendeurs, en place maintenant depuis 3 mois et toujours valide, mais qui n'apparait nullement sur la fiche (qui est à jour) des prix recommandes des CPU du fondeur.

En somme, il parait évident qu'Intel souhaite autant limiter la casse commerciale que sauver ce qu'il en reste de sa réputation. De retour vers le futur, ces hypothétiques prochaines baisses pourraient très bien se faire suivant une stratégie semblable avec des ajustements indirects et "semi-publics" des prix, c'est-à-dire dans un premier temps uniquement accordés aux OEM sous la forme de "remises". Naturellement, tous ne seraient pas non plus systématiquement à la même enseigne pour autant, étant donné qu'il est aussi de coutume d'obtenir de meilleurs tarifs plus la quantité de CPU achetés est importante.

Bref, rien de méga transparent en perspective et ce n'est qu'à partir de la deuxième moitié de 2020 que ces fameuses baisses s'opéreraient, mais pour quelles gammes ? En ce qui concerne Comet Lake-S, il y a déjà fort à parier qu'Intel applique le moment venu la même tactique que lors du lancement de Cascade Lake-X succédant à Skylake-X en affichant d'entrée de jeu des prix conseillés plus bas, virtuellement pas "une "baisse" des prix et la fierté des bleus serait plus ou moins sauve...(Source : Digitimes via Computerbase)

Entre Big Navi, Ampère et le reste, que de rumeurs !