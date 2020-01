Ce n'est pas une nouveauté, mais on avait envie de tester Age of Empires 2 Definitive Edition, donc on vous le propose aujourd'hui. C'est une réédition du célèbre RTS sorti en 1999, avec des extensions en plus du contenu originel. Bref, de quoi faire passer une petite centaine d'heures de notre temps libre à l'aise, pour peu qu'on apprécie le genre... N'oubliez pas que vous pouvez aussi suivre le live directement sur Twitch et suivre la chaîne (via le bouton "♥ Suivre").

aujourd'hui à partir de 16h