AMD vient de publier les Crimson 19.12.3, et ils sont là uniquement pour corriger des tas de bugs. On ne parle pas de 2 ou 3, mais bien de 24, ce qui est tout sauf une paille. Avec la mouture 2020, AMD a introduit des nouveautés, et il faudra que les rouges veillent à ne pas trop en rajouter par la suite au risque de transformer leur excellente suite en usine à gaz. On sent d'ailleurs que ça commence à devenir confus, parce qu'il y a un peu trop de fonctionnalités qui pourraient perdre l'utilisateur peu averti, et dénaturer le soft dont la force résidait surtout dans sa simplicité et sa praticité.

Alors nous disions au sujet des corrections qu'elles étaient nombreuses, et cela rend ces 19.12.3 indispensables. On va citer en vrac les plus importantes, vous pouvez retrouver le changelog complet sur ce lien. Les fréquences gaming et boost des RX 5500 XT étaient mal reportées, installer le Radeon Software pouvait planter par non détection de la Radeon lorsque certains adaptateurs WiFi étaient utilisés. Rocket League et Mechwarrior 5 pouvaient crasher ou offrir des écrans noirs. Anti Lag ne détectait pas les applications DX9, et ne fonctionnait pas sur CSGO. Radeon Image Sharpening ne marchait pas sur Star Wars Jedi Fallen Order, et le contenu HDCP 2.2 ne pouvait pas être lu sur quelques RX 500. Sur des écrans FreeSync, la LFC pouvait s'activer et se désactiver souvent ce qui entrainait de mauvaises performances et du stuttering. Autre exemple, l'auto-overclcoking des RX 5700 XT entrainait quant à lui des fréquences trop hautes et de l'instabilité. Ce ne sont que quelques exemples, à vous de voir si vous êtes dans un des 24 cas recensés et rectifiés !

Dernier point, il y a des extensions Vulkan qui sont ajoutées, dont une qui concerne Windows 7.