À l'image du K95 RGB Platinum de 2017 dont l'une des particularités était déjà d'embarquer le summum de l'industrie mercatique, la donne n'a pas du tout changé avec le "nouveau" K95 RGB Platinum XT présenté par Corsair au CES 2020. Ces derniers temps, Corsair n'a eu de cesse d'enrichir sa division gaming en acquérant des marques tierces un peu à tout-va, par exemple Origin PC, Scuf ou encore Elgato, et c'est justement le travail de cette dernière qui est aujourd'hui exploité avec le nouveau clavier avec une intégration de sa suite logicielle Stream Deck.

Matériellement et physiquement, le modèle XT ne révolutionne pas la recette du prédécesseur, la base étant pratiquement la même avec des dimensions inchangées de 465 x 171 x 36 mm et un poids d'environ 1,31 kg. Tout ce qui a fait le succès du K95 Platinum est donc bien là : un éclairage RGB au poil, les contrôles multimédias, 6 raccourcis macro, le relais USB (hélas, toujours seulement USB 2.0), une surface très propre en aluminium brossé et un repose-poignet confortable. Justement, alors que le K95 RGB Platinum profitait d'un repose-poignet soft-touch en plastique, le K95 XT opte pour du cuir PU avec mousse à mémoire de forme promettant d'être encore bien plus agréable à l'usage.

Un autre bon point est l'utilisation de PBT double injection pour les capuchons au lieu de l'ABS du premier modèle, en principe un très bon point pour la tenue dans le temps des 111 touches du périphérique. Puisqu'on en est à parler durabilité, le K95 Platinum XT est également le premier clavier sur le marché à être commercialisé avec les interrupteurs Cherry MX fraîchement certifiés pour 100 millions d'activations, contre 50 millions auparavant, et ce sont toujours 3 saveurs de Cerise qui s'offrent à vous : Speed Silver, Brown ou Blue.

L'intégration du Stream Deck permet de customiser les 6 raccourcis Gx avec une multitude de fonctions et d'actions pour faciliter la vie des streamers. Bien sûr, ce ne sera pas aussi luxurieux ni pratique que les boutons OLED personnalisables d'une vraie interface matérielle Elgato, mais la solution de Corsair serait assez simple et intuitive (notez que l’utilisation impose deux logiciels, iCue et Stream Deck, et ce dernier refuse de fonctionner sans le premier, vivement une fusion ?), et pourrait donc satisfaire un certain public et leur éviter l'achat d'un Stream Deck Mini (6 raccourcis). En tout cas, il n'est pas impossible que Corsair puisse un jour aussi proposer des boutons OLED personnalisables avec ses futurs claviers. Morale de l'histoire, cette nouvelle version du K95 est plus attrayante que jamais en tout point de vue, sauf celui du prix qui reste inchangé à 199,99 $, mais qui se justifie peut-être un peu mieux cette fois-ci ? Vivement le test chez nous ?