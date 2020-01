Les moniteurs surfant un peu sur la vague de l'écologie - l'interprétation qu'en font les constructeurs - ne sont pas chose nouvelle, ils ne sont pas forcement nombreux pour autant au sein des catalogues des constructeurs, mais ont le mérite d'exister. Dans le cas de Philips, son nouveau modèle 243BP à la particularité d'être monté sur un châssis sans PVC ni retardateur de flammes bromé, ni mercure ni plomb et utilise jusqu'à 85 % de plastiques recyclés post-consommation, le tout livré dans un carton d'emballage entièrement recyclable.

Sur le plan technique, l'aspect "éco" se retrouve aussi avec la présence du capteur Power Sensor de la marque - que l'on retrouve naturellement aussi sur des modèles dans les gammes moins "vertes" - et qui à pour rôle de détecter la présence d'un utilisateur et d'ajuster automatiquement la luminosité de manière adaptée ; en sus, le 243B9 dispose d'un interrupteur "Zero Power" permettant de couper totalement son alimentation, contrairement à la majorité de l’électronique qui suce généralement toujours quelques p'tits watts même éteint. Vous l'aurez compris, le Philips 243B9 se veut donc aussi peu gourmand en énergie et pompera en moyenne 17,1 W en normal, 12,8 W en mode ECO, 0,3 W en veille standard, ou 0 W avec le mode "Zero Power".

De nos jours, un écran économe et "vert" ne pouvant naturellement que difficilement être une bête de course, il parait déjà évident que le 243B9 est orienté bureautique et propose ainsi des caractéristiques assez modestes. On se trouve ainsi face à une dalle 24 " IPS avec une définition Full HD 1920 x 1080, soit une densité de 93 ppp, tandis que le temps de réponse G2G est de 4 ms et le taux de rafraîchissement de 75 Hz. La luminosité maximale et le niveau contraste sont donnés pour des valeurs de 250 cd/m2 et 1000:1, respectivement. En matière d'affichage des couleurs, vous pouvez compter sur une profondeur 8-bit et les espaces sRGB à 104 % et NTSC à 90 %. Bref, rien de fou de ce côté-ci ! Pour pallier la mauvaise presse de la lumière bleue, le 243B9 propose aussi un mode LowBlue pour un meilleur confort visuel, particulièrement sur la durée.

Son pied SmarErgo permet aussi de bouger et d'ajuster l'écran dans à peu près tous les sens, mais il est aussi compatible VESA 100 x 100 mm. En dépit de son standing, la connectique reste toutefois relativement complète : DisplayPort 1.2, HDMI 1.4, VGA, 4 ports USB 3.2 Gen1 Type-A (descendants et 1 avec charge rapide) et un port USB-C 3.2 Gen1 (ascendant, compatible DisplayPort ALT et capable d'alimenter un périphérique externe jusqu'à 65 W), en plus d'une entrée et une sortie audio 3,5 mm. Accessoirement, le 243B9 est aussi équipé de deux enceintes rikiki de 2 W.

Au fond, c'est pas si mal pour qui veut un moniteur de bureau sans prétention et pas trop mal équipé pour sa catégorie. Le 243B9 de Philips sera disponible ce mois-ci au prix indicatif de 219 €.