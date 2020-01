Nouvelle année, nouveau jeu, et on démarre donc 2020 avec Horizon Zero Dawn, qui est un des titres phares de... 2017 ! Ça tourne sur PS4, mais n'y voyez pas là un symbole quelconque, c'est simplement une excellent jeu reçu de façon très positive par la critique ET les joueurs. Il eut été dommage de passer à côté de ce bijou, qui devrait nous occuper quelques temps avant la reprise des sorties vidéoludiques. N'oubliez pas que vous pouvez aussi suivre le live directement sur Twitch et suivre la chaîne (via le bouton "♥ Suivre").



ce soir à partir de 17h