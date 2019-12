Les ROG Swift PG35VQ et Predator X35 sont deux grosses bêtes très récentes et blindées de belles technologies, respectivement chez ASUS et Acer, en se rappelant aussi qu'il s'agit là essentiellement de deux clones techniques à base de la dalle M350QVR01.7 de chez AUO, et dont seuls l'emballage, le prix ou la politique de garantie changent d'un fabricant à l'autre. Pour la petite anecdote, la période gestation de ces écrans fut particulièrement longue (ou alors les constructeurs ont tout simplement commencé à en parler beaucoup trop tôt), puisque l'une de leurs premières apparitions virtuelles remonte à juin 2017, mais il aura donc fallu deux ans pour les voir apparaître sur les bancs de tests et en magasins avec des tarifs se moquant d'une concurrence qui n'existe pas (encore).

En tout cas, vu la longueur du développement et le tarif des bestioles, il était donc parfaitement légitime de penser que chacune d'entre elles sera née parfaite. Mais que nenni, pas pour tout le monde en tout cas ! En effet, outre la présence plus ou moins visible des fameuses scanlines (déjà un problème - de façon variable - sur les PG348Q et X34(p)), plusieurs utilisateurs de la première heure des PG35VQ et X35 ont également rapporté des problèmes de flickering dans certaines situations, y compris sur le X35 testé par PCMonitors.info, qui a qualifié le flickering "d'évident" et noté la présence "très marquée d'artefacts de motifs entrelacés" lorsque certaines textures ou nuances sont affichées en jeu. Bon, c'est tout de même bien ballot pour des écrans à +/- 2500 boules et supposément des flagships tout-puissants de leur segment, et laisse se poser quelques questions sur le contrôle qualité des deux entreprises.

Justement, qui faudrait-il vraiment blâmer ? Acer ? ASUS ? AU Optronics ? NVIDIA ? En fait, la balle serait avant tout dans le camp du Caméléon, qui avait d'ailleurs déjà publié dans la foulée un nouveau pilote GeFORCE pour tenter de rectifier le problème, sans trop de succès. Il se trouve maintenant que le salut pour les propriétaires des écrans arrivera en fin de compte par l'intermédiaire d'un nouveau firmware pour chaque modèle concerné. Ainsi, ASUS avait annoncé début décembre que le sien arriverait encore d'ici la fin de l'année :

ROG Swift PG35VQ may flicker infrequently and show vertical lines while displaying graphics from certain games. We have found the issue to be an LCD panel sensitivity to certain colored patterns. ASUS has resolved this issue in a firmware update, which will be available for download as an update utility by the end of December 2019.



ROG Swift PG35VQ monitors with serial numbers where the second character is ‘6,’ ‘7,’ ‘8,’ ‘9’, ‘A’ or ‘B’ (e.g., J6LMQS002053, ) are eligible for this update. Please contact ASUS customer service if any other enquiries."

Même commentaire chez Acer qui a toutefois réagi il y a trois jours seulement; le constructeur explique avoir régler le problème en interne grâce à son nouveau firmware et que celui-ci sera disponible en téléchargement avant la fin de l'année. Comme ASUS, Acer précise également la plage de numéros de série (exemple à l'appui sur le site) des moniteurs éligibles pour la mise à jour, et qui sont donc a priori impactés par ces problèmes d'affichage bien gênants et assez peu flatteurs. (Source : TFTCentral)