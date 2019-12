Sous Linux, il est possible de changer la manière dont le processeur répond à une charge de travail, pour raccourcir, de contrôler un mécanisme similaire au Turbo boost permettant de diminuer la consommation et la chauffe du CPU. Nommé governor, ce composant logiciel est incorporé directement dans le noyau et permets de jongler entre différents modes, de la performance faisant tout le temps mouliner le bousin à sa fréquence maximale au powersave qui va, quant à lui, se contenter de chiffres bien plus modestes. D'autres modes existent tels le ondemand qui est une tentative de juste-milieu, ou conservative. Ces noms vous sont sûrement familiers si vous côtoyez le monde du bidouillage Android où ces réglages sont cruciaux, car une fréquence plus élevée résulte en une autonomie qui fond... ce qui n'est bien sûr pas souhaitable.

Quel rapport avec le jeu, diriez-vous ? Hé bien, dans sa dernière mise à jour, la suite de bidouillages Linux servant à améliorer les performances en jeu GameMode conseille désormais aux joueurs sur iGPU Ice Lake de passer leur machine sous... powersave avant de lancer un jeu. Un patch est même à l'étude pour le réaliser automatiquement, c'est dire !

Mais pourquoi cela ? Sur la version native Linux de Shadow of the Tomb Raider, cela entraînerait une augmentation des FPS de 25 à 30 %, c'est dire ! Au niveau des coupables, nous nous doutons que le TDP ou le thermal throtthling doit en partie brider la partie graphique lors de ces tâches... Mais nous nous serions attendus à des différences bien moins grandes, voire un effet de limitation CPU du fait des performances réduites de ce dernier. Peut-être un souci dans la gestion du partage de la consommation au sein de la puce ? (Source : Phoronix)