Nous connaissions la multiplication des références de cartes mères ou de cartes graphiques à la sortie de nouvelles références, voici que Mad Catz nous fait dans l’overdose de périphériques. En effet, en avant-première du CES, prévu pour le 6 - 7 janvier, le fabricant récemment revenu grâce à l’aide secourable de Logitech a levé le voile sur une partie de sa nouvelle gamme.

Une partie seulement, car niveau caractéristiques techniques, c’est encore très timide ! Quatre mulots sont au programme ; la R.A.T. 8+ ADV (à gauche ci-dessous), la R.A.T. PRO X3 Supreme (au milieu), la R.A.T. DWS (à droite) et la R.A.T AIR S dont nous ne possédons pas encore de visuels.

Outre sa robe rouge, la R.A.T. 8+ ADV s’offre un capteur 20 000 DPI — guerre des plus gros chiffres, bonjour — et 11 boutons. La Pro X3 Supreme intègre quant à elle un capteur optique à 16 000 DPI, ainsi que 10 boutons programmables et une douzaine d’accessoires : ça va douiller au niveau du prix ! Ensuite, la DWS se connectera en 2,4 GHz ou Bluetooth avec une autonomie annoncée à 80 h. Enfin, la R.A.T. AIR S n’affiche « que » 12 000 DPI, mais peut se charger par un tapis de souris à induction ; une innovation dont la pertinence sera décidée en test.

Côté manettes, deux seront disponibles : la C.A.T. 7 et la C.A.T. 3. La première sera équippée d’un écran OLED permettant de reconfigurer à la volée les macros et la sensibilité ; alors que la plus simple C.A.T. 3 se contentera d’une double connexion similaire à la R.A.T. AIR.

Embrayons sur un casque : le F.R.E.Q. 4 utilise des haut-parleurs de 50 mm et un suround 7.1 virtuel — pas de quoi sauter au plafond pour le moment — le RGB étant également de la partie.

Enfin, Mad Catz a en réserve un stick d’arcade nommé E.G.O., le genre de contrôleur de niche pour les jeux de combat, composé d’un joystick à 8 directions, 8 boutons, tous trois de marque Sanwa Denshi, et une plaque frontale personnalisable.

De quoi repartir sur de bonne base pour la boite passée non loin de la faillite ? Espérons-le, mais il faudra passer par la case test avant de fournir un verdict éclairé !