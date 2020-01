S'il y a bien un périphérique qui est dur à trouver pour son PC, c'est un kit d'enceinte 5.1 adapté aux jeux vidéo, les joueurs sont souvent plus fidèles aux casques audio ou aux kit 2.1, plus simples à mettre en oeuvre. Mais un bon kit 5.1 permet d'obtenir une bonne sonorisation et spatialisation lors de l'utilisation de jeux vidéo ou de films/séries supportant le 5.1 ou le 7.1. Il est donc difficile de trouver de telles enceintes où le Z906 règne en maitre absolu depuis pas mal d'années à présent. Certains habitués dans le domaine du son ne lâchent pas l'affaire, et Trust Gaming a donc sorti un nouveau kit à l'inspiration purement 2019 : le GXT 698 Torro RGB, un ensemble 5.1 qui est donc illuminé à l'essence de licorne pour sublimer votre bureau. Voilà deux choses qui ne sont pas vraiment faites pour nous rassurer : d'abord Trust qui nous gratifie généralement de produits assez bas de gamme, ensuite d'une surcouche RGB totalement WTF pour ce type de produit.

Au-delà de l'aspect et des milliers de couleurs, le kit devra satisfaire les défenseurs des liaisons S/PDIF optiques pour recueillir le son de votre PC directement, afin de proposer son DAC maison - qui n'est pas forcément meilleur que celui d'une carte son de bonne qualité. Les connexions analogiques sont quant à elles faites par des câbles RCA classiques, et la puissance de l'ensemble reste modérée : 30 W pour le subwoofer en 8" et 10 W pour chaque satellite qui sont en 3", sans l'indication du rendement sonore ou des fréquences de chaque élément impossible de vous dire si cela sera suffisant ou pas. Les contrôles sont faisables depuis le caisson de basse ou bien depuis une petite télécommande, ce qui rappellera les chaînes Hi-fi des années 2000 avec des réglages basiques : volume global ou par type d'enceinte, source et bien entendu le fonctionnement des lumières. Disponible pour un tarif public de 219.99 €, cela fait un gros écart de prix avec les anciennes versions des kits du même fabricant, mais l'argument RGB se fait souvent payer cher.