Pour concurrencer son homologue Valve, Epic Games s’est offert à grand coup de biftons Fortnite l’exclusivité de nombreux titres (en sus de jeux gratuits chaque semaine), espérant ainsi convaincre les joueurs de la supériorité autoproclamée de son client.

Cependant, ces contrats restent à durée déterminée, ce qui signifie que, tôt ou tard, l’éditeur peut remettre sa création sur Steam... Ce qui devrait arriver ce 15 février prochain pour Metro Exodus. Dernier-né de la franchise des Metro, ce survival-horror risque son personnage principal, Artyom, en dehors des sombres tunnels pour un exode vers un jour meilleur. Épaulé par les dernières technologies de NVIDIA, à savoir RTX et DLSS, le résultat est des plus plaisant, comme vous pouvez le constater dans notre dossier comparatif.

Si le prix n’est pas encore communiqué — il se murmurerait 60 dollars, soit 10 de moins que la version d’Epic Games, à moins qu’il ne s’agisse du fantasme des joueurs peu fortunés impatients. Par contre, le Season Pass et le premier DLC étaient déjà disponibles depuis... août 2019, pour respectivement 24,99 € et 7,99 €. Notez également qu’un second DLC devrait voir de jour pas plus tard que demain. Nommé Sam’s Story, suivant l’épopée de du héros éponyme de Vladivostok jusqu’à sa patrie, au pays de l’Oncle Sam.

Fin d’un contrat donc pour Epic, mais sûrement pas fin de la guerre. La concurrence est ouverte : à vous, utilisateurs, de faire votre choix ! (Source : TechSpot)