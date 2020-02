Il a beau être sorti en mai 2016, Uncharted 4 est l'un des plus beaux jeux disponibles sur PS4. Naughty Dog sait y faire avec son bébé, et c'est toujours un plaisir de retrouver Nathan Drake pour de nouvelles aventures. Aventure qu'on vous a proposée de découvrir en difficulté "extrême", puis via un speedrun et aujourd'hui en mode trophéiste pépouze. N'oubliez pas que vous pouvez aussi passer directement sur Twitch et suivre la chaîne (via le bouton "♥ Suivre").

aujourd'hui

à partir de 17h