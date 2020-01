Ce n'est pas le jeu le plus récent, mais Rocket League fait partie de ces titres qui sont plaisants à jouer entre potes ou en solo. Alors évidemment, quand on est un gros n00b on risque de se faire déchirer le pad en multi compétitif, cela dit le mode solo est là aussi. Ou encore mieux, le mode coopératif. Mais pour ça, encore faut-il avoir des amis... N'oubliez pas que vous pouvez aussi suivre le live directement sur Twitch et suivre la chaîne via le bouton "♥ Suivre".

aujourd'hui à partir de 17h