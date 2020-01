Alors que la conférence dédiée aux biftons d’AMD nous annonçait des résultats bons, mais encore loin de ceux du concurrent Intel, il y avait plus à se mettre sous la dent que des seuls chiffres. En effet, les petites phrases destinées à rassurer les investisseurs ne sont jamais anodines, et, avec une oreille bien au fait du marché actuel, de nombreuses petites informations croustillantes peuvent être tirées.

C’est ce qui se produit avec le marché GPU. En 2020, Navi verrait un refresh, mais ce n’est pas tout, puisque RDNA2 serait également de la partie. Ce qui signifie que les deux versions coexisteront, probablement vers la fin d’année. Par ailleurs, le segment professionnel ne serait pas en reste avec de nouveaux produits au second semestre : appétissant ! Difficile d’exprimer l’intérêt que nous portons à la chose, la course au Ray Tracing étant de plus en plus proche, poussant (un peu trop ?) haut la barre des attentes pour la nouvelle génération. Dans cette équation vient également s’insérer Big Navi, qui reste une grande inconnue — RDNA1 ? RDNA2 ? Pour le savoir, consultez Mme Irma au 3615 Jemporte.

Notez également que du mouvement serait à prévoir côté CPU, avec « de nouveaux produits sur le marché pour les clients et les entreprises » avant les consoles. Nous pouvons supposer Zen3, à moins qu’un refresh de Zen2 ne soit dans les antres des rouges ? Beaucoup de promesses pour cette future année, en somme, mais avec le grand retour de la firme sur les processeurs, tous les espoirs sont permis ! (Source : Twitter, AnandTech, WCCFTech)