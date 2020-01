La multiplication des boitiers où l'esthétique interne compte plus que l'extérieure est avérée. Et dans le lot, ceux où il est possible de mettre la carte graphique à la verticale sont très nombreux. Avec les LED et autres artifices, ça peut être très sympa de regarder sa carte graphique de temps en temps, plutôt que son dos ! Et pour déporter le port PCIe, il faut un Riser, cette nappe qui se doit d'avoir des débits suffisants pour ne pas brider la carte graphique, et offrir les mêmes performances que le port physique.

ASUS tente une incartade dans son catalogue et sort son Riser PCIe 3.0 x16, c'est-à-dire qu'il permet de s'aligner sur ces spécifications. Il mesure 24cm de long, ce qui devrait se révéler suffisant pour bien des châssis. Il est tout noir, estampillé ROG, les nappes sont confinées dans une sorte de blindage aux ondes extérieures, le PCB serait insensible aux interférences, et rien que ça lui octroie une majoration importante, comptez 49.90€ pour cet objet. Nul doute que la fabrication a bénéficié d'un soin particulier qui n'est pas qu'esthétique, après la question réelle est de savoir si vous aimez à ce point votre carte au point de supporter le prix de 50€. Une sorte d'instagram du GPU !